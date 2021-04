Vodafone è sempre molto attiva nel campo delle ricaricabili low cost. Il gestore inglese non vuole essere da meno ai suoi diretti concorrenti, con particolare riferimento ad Iliad. Per attirare sempre più pubblico alla sua base, il gruppo commerciale di Vodafone ha pensato ad alcune soluzioni legate alla portabilità del numero da altra compagnia.

Vodafone contro Iliad: l’alternativa della tariffa da 100 Giga

La tariffa più conveniente del provider inglese nel mese di Aprile si conferma la Special 100 Giga. Gli abbonati che attivano questa tariffa riceveranno a loro disposizione un pacchetto con 100 Giga per navigare in rete chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili e SMS infiniti verso tutti. Il prezzo sarà di soli 9,99 euro ogni trenta giorni.

Per quanto concerne le condizioni della Special 100 Giga, gli utenti dovranno aggiungere 10 euro come costo di attivazione una tantum per la scheda SIM. La richiesta di attivazione dovrà pervenire da parte dei nuovi utenti solo ed esclusivamente in un negozio ufficiale del provider.

La Special 100 Giga prevede delle condizioni particolari per gli utenti di Iliad che si impegnano alla portabilità del numero. Gli attuali abbonati del gestore francese, infatti, potranno attivare il pacchetto della Special 100 Giga anche online attraverso le pagine ufficiali del sito internet di Vodafone.

Oltre alla vantaggiosa Special 100 Giga, i clienti che desiderano effettuare il passaggio di operatore potranno anche beneficiare della Special 50 Giga. Il pubblico di Vodafone in questo caso riceverà chiamate senza limiti, SMS infiniti e 50 Giga per internet. Il prezzo, con rinnovo ogni trenta giorni, resta fisso su 7,99 euro.