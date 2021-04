Vodafone ha lanciato GameNow, un nuovo servizio di cloud gaming nato per sfruttare le tecnologie della nuova GigaNetwork 5G e disponibile esclusivamente per i propri clienti.

Il servizio permetterà di giocare ovunque sfruttando la rete 5G e di avere accesso ad oltre 90 giochi. Il catalogo comprende giochi di franchise famosi come Metal Slug, Metro, Dirt, Guilty Gear e molti altri. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Vodafone ha lanciato GameNow

Il catalogo di titoli verrà comunque ampliato e aggiornato nel corso dei mesi. GameNow sarà sottoscrivibile mensilmente ad un prezzo di 9.99 euro. Vodafone ha comunque previsto una prova gratuita di 30 giorni per permettere di poter valutare il servizio. GameNow sarà usufruibile anche in 4G. Inoltre per i clienti che hanno sottoscritto la Vodafone Power Gaming potranno usare il servizio senza consumare i Giga del proprio piano tariffario.

In occasione del lancio del servizio, Vodafone ha coinvolto Favij, youtuber con oltre 6 milioni di iscritti, e Pow3r, streamer e pro-player del team e-sports Fnatic, nel restyling delle loro Gaming Room. Dopo aver svelato i dettagli in anteprima, le stanze sono state presentate in un momento dedicato alle loro community.

Design e innovazione sono le caratteristiche principali degli ambienti voluti da Vodafone per mostrare tutte le opportunità offerte dalle nuove tecnologie a servizio del mondo del gaming. Che dire, non vi resta che provare il servizio e farci sapere cosa ne pensate, ovviamente lo faremo anche noi.