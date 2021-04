Unieuro riesce ad avere la meglio direttamente su MediaWorld con il lancio di una campagna promozionale che ha quasi dell’incredibile, la perfetta soluzione che permetterà di conoscere da vicino i migliori prodotti in circolazione, raggiungendoli a prezzi sempre più bassi e convenienti.

Il volantino risulta oggi essere disponibile fino al 25 aprile 2021, con possibilità di acquisto nei vari punti vendita sparsi per il territorio, nonché direttamente online sul sito ufficiale dell’azienda. In questo secondo caso, lo ricordiamo, è possibile ricevere gratuitamente la merce al proprio domicilio, solo nel momento in cui la spesa dovesse superare i 49 euro.

Unieuro: queste sono le nuove offerte da non perdere

Il prodotto maggiormente rappresentativo del volantino Unieuro è indubbiamente l’iPhone 12, un modello da pochissimo lanciato sul mercato italiano, ed oggi caratterizzato da prestazioni complessivamente superiori alla media, in termini proprio di qualità generale. Il prezzo si avvicina molto ai listini del periodo, però i 779 euro richiesti per la variante da 64GB appaiono essere più che soddisfacenti.

Nel caso in cui si volesse cercare di risparmiare il più possibile, puntando a tutti gli effetti su modelli più economici, il consiglio è di acquistare uno a scelta tra Xiaomi Mi 10T Lite, Xiaomi Redmi Note 10 Pro, Xiaomi Redmi 9, Samsung Galaxy A52, Samsung Galaxy A21s o Galaxy A02s.

Da segnalare, se interessati, la presenza dell’ottimo Xiaomi Mi 11 5G, oggi disponibile all’acquisto a 799 euro. Tutte le altre offerte del volantino Unieuro sono raccolte per voi direttamente nel nostro articolo.