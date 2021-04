Come ben saprete, Iliad è uno degli operatori più giovani del mercato italiano e quello che sicuramente ha sparigliato maggiormente le carte in tavola in termini tariffari.

Nelle ultime ore il colosso francese ha annunciato l’apertura di un nuovo Iliad Store. Nascerà nella città di Milano, scopriamo insieme i dettagli sul posto.

Iliad annuncia un nuovo Store a Milano

Il nuovo centro autorizzato Iliad ha aperto a Milano, presso il centro commerciale Fiordaliso. Si tratta del 19° Iliad Store che apre sul nostro territorio nazionale. L’operatore ha anche rilasciato alcune fotografie in anteprima del nuovo Store che sorgerà molto presto. Vi ricordiamo che oltre agli Store, Iliad è presente sul territorio con i suoi 800 Iliad Corner, oltre 1.100 Iliad Express e più di 650 Iliad Point. Per localizzare quello più vicino a voi potete recarvi sul sito dedicato.

Vi ricordo che attualmente le offerte disponibili sono la Voce, la Giga 40, Giga 50 e Giga 100. La prima offerta comprende minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 40 Mega di traffico internet mobile a 4.99 euro al mese. La Giga 40 prevede invece minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati e 40 GB di traffico internet a 6.99 euro al mese.

L’offerta Giga 50 offre ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti, chiamate illimitate verso alcune destinazioni internazionali di rete fissa e rete mobile e 50 Giga di traffico internet mobile fino in 4G al prezzo di 7.99 euro. Infine la Giga 100, come potrete intuire, offre 100 Giga di traffico internet con minuti ed SMS illimitati verso tutti a soli 9.99 euro al mese. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per scoprire i dettagli.