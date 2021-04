Se utilizzi Internet per diverse ore al giorno, probabilmente uno dei servizi piú utilizzati è il tuo browser. Se il tuo browser preferito é Chrome, sappi che è disponibile un nuovo aggiornamento che ti dará un aumento della produttivitá. Ci sono funzionalitá minori ma utili fornite con l’update, come l’invio di collegamento al testo evidenziato, nuove funzionalitá PDF, ecc.

Ancora piú importante, questo aggiornamento include anche un aumento delle prestazioni. Quindi, il tuo browser Chrome dovrebbe funzionare piú velocemente e non occupare tanta RAM. Quando si desidera inviare un testo specifico o una parte di un articolo ad un amico, normalmente gli utenti copiano il collegamento dalla barra degli indirizzi. Con il nuovo Chrome sará possibile evidenziare il testo che desideri condividere.

Google Chrome: scoprite subito il nuovo aggiornamento

Facendo clic con il pulsante destro del mouse puoi scegliere la nuova funzione “copia link per evidenziare”. Puoi incollare il testo sull’app di messaggistica che desideri o inviare il collegamento dove preferisci. Ci sono anche nuove funzionalitá di lettore PDF su Chrome che ti consentono di passare facilmente alla sezione che desidere leggere attraverso le miniature a lato. C’è anche una modalitá di presentazione, una modalitá senza distrazioni che rimuove le barre degli strumenti, le barre degli indirizzi ecc.

L’aggiornamento apporta anche miglioramenti delle prestazioni che riducono l’utilizzo della CPU di Chrome, quindi consuma meno batteria e riduce il rumore della ventola ed i livelli di calore. Il browser apporta anche un miglioramento del 65% nell’impatto energetico in quanto è in grado di dare la prioritá alle schede attive rispetto a quelle aperte.

Inoltre, quando presenti o condividi qualcosa tramite le finestre di Chrome, tutte le notifiche verranno disattivate in modo che non ci siano distrazioni. Ora puoi anche rinominare i tuoi gruppi di schede in modo che sia piú facile navigare attraverso di essi. Queste nuove funzionalitá di Chrome arriveranno su dispositivi mobile e desktop molto presto.