Fear The Walking Dead: i motori delle cineprese sono caldi, riparte la serie tv

Fear the Walking Dead altro non è che una serie televisiva americana realizzata da Robert Kirkman e Dave Erickson per la AMC, e in onda dal 23 agosto 2015. Nello specifico, trattasi di uno spin-off e di un prequel della conosciuta serie The Walking Dead, basata sul fumetto di Robert Kirkman, Tony Moore e Charlie Adlard.

Ebbene, la seconda parte della sesta stagione di Fear The Walking Dead si è finalmente rimesso in moto. Ma non finisce qui, perché nel frattempo sono ripartite anche le riprese della stagione 7. A dimostrarlo vi è un tweet pubblicato nella giornata di giovedì dagli account social dello show, il quale riporta: “Siamo tornati! La produzione della stagione 7 di Fear The Walking Dead è iniziata”. Il tutto è seguito dalla foto di un ciak, grazie alla quale possiamo notare ulteriori notizie in merito.

Fear The Walking Dead: allarme SPOILER

Come possiamo notare, l’episodio 7×03 sarà diretto da Ron Underwood, il quale ha già lavorato agli episodi 210 Words Per Minute della quinta stagione e The Key della sesta.

La stagione 7 di Fear The Walking Dead ci riporterà alcuni vecchi personaggi. Per quanto riguarda invece la midseason premiere della season 6, Garret Dillahunt ha parlato del suo futuro professionale. John Dorie, il personaggio dell’attore americano è uscito di scena ma lo rivedremo nel cast del prossimo adattamento del bestseller di Delia Owens La ragazza della palude.

Egli ha dichiarato: “Sono davvero emozionato per ciò che riserva il futuro e sono davvero felice. Sono entusiasta di rimanere in contatto con i fan. John esisterà per sempre. Era un grande personaggio, ed è stato un onore interpretarlo.”