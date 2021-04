Le ultime offerte lanciate e rese disponibile nel volantino Esselunga, garantiscono indubbiamente la possibilità di risparmiare moltissimo su ogni singolo acquisto effettuato, riuscendo nel contempo a raggiungere alcuni dei prodotti più richiesti dalla community.

La campagna promozionale che andremo a raccontarvi nell’articolo, come al solito, risulta essere attiva solo ed esclusivamente nei singoli punti vendita di proprietà di Esselunga, ciò sta a significare che gli acquisti saranno effettuabili solo recandosi personalmente in negozio, e non sul sito ufficiale dell’azienda. Le scorte, stando a quanto comunicato, non dovrebbero in nessun modo rappresentare un problema, di conseguenza dovreste trovare tranquillamente disponibilità dei prodotti desiderati.

Correte subito sul nostro canale Telegram per ricevere i migliori codici sconto Amazon, e scoprire anche le nuovissime offerte.

Esselunga: tutte le migliori occasioni

Lo smartphone elemento centrale dell’intera campagna promozionale di Esselunga, è indiscutibilmente il Realme 7i, un modello reso disponibile dall’azienda orientale verso la fine del 2020, e caratterizzato da una discreta scheda tecnica, in confronto al prezzo finale di vendita di soli 159 euro.

La caratteristica principale, e più importante, è indiscutibilmente rappresentata dall’enorme batteria da 6000mAh, un componente incredibile che permetterà tranquillamente di utilizzare lo smartphone per lunghe giornate, senza dover necessariamente ricorrere ad una presa a muro. Per il resto, le specifiche parlano di un dispositivo mediocre, con processore octa-core MediaTek, 4GB di RAM ed un display IPS LCD da 6.5 pollici di diagonale (sono 64 i GB di memoria interna, espandibili tramite microSD).

La campagna promozionale è riassunta, solo per quanto riguarda la tecnologia, nelle pagine che avete l’occasione di sfogliare nel nostro articolo.