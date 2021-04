Durante le scorse partite di campionato della Serie A, in particolare Inter-Cagliari e Verona-Lazio, ci sono stati diverse problematiche e disservizi sulla piattaforma di DAZN che hanno reso quasi impossibile la visione agli utenti. L’azienda si è subito scusata e ha cercato di risolvere tempestivamente la questione. Oltre a questo, però, DAZN ha pensato di fare un regalo ai propri utenti.

DAZN offre un mese di visione gratis ai suoi utenti

Una domenica piuttosto spiacevole quella di molti appassionati del mondo del calcio. Come ben sappiamo, infatti, in molti non sono riusciti a vedere le partite di Inter-Cagliari e Verona-Lazio tenutesi domenica scorsa in esclusiva sulla piattaforma di DAZN. L’azienda si è scusata immediatamente con tutti e ora ha deciso di proporre anche un regalo. In particolare, agli abbonati colpiti dai disservizi è arrivata una e-mail in cui l’azienda ha reso noto di aver regalato un mese di visione gratis. Per attivarlo, sarà necessario seguire le istruzioni presenti nel link in allegato.

Il testo delle e-mail è il seguente: “Sappiamo che potresti aver riscontrato difficoltà ad accedere alla piattaforma DAZN domenica 11 aprile. Ciò è stato causato da un problema con uno dei nostri fornitori esterni. Siamo molto dispiaciuti per i disagi riscontrati e vogliamo offrirti un mese di accesso a DAZN senza ulteriori costi aggiuntivi“. Al termine di questo mese, vi ricordiamo che l’abbonamento riprenderà normalmente secondo le condizioni stabilite in precedenza.

In alcuni casi, invece, alcuni utenti hanno ricevuto un voucher da 10 euro da spendere sullo store digitale con cui si è sottoscritto l’abbonamento.