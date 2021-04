Comet segue le ottime proposte delle dirette concorrenti del mercato della rivendita di elettronica, proponendo valide alternative in termini di prezzi e di prodotti effettivamente in promozione nei vari punti vendita sparsi per il territorio nazionale.

Gli utenti che saranno interessati ai prezzi inclusi nell’articolo, potranno completare l’acquisto ovunque in Italia, con possibilità aggiuntiva di accesso anche online sul sito ufficiale, ricordando ad ogni modo che è presente la solita spedizione gratuita presso il domicilio per ogni ordine del valore superiore ai 49 euro. Il Tasso Zero, invece, potrà essere richiesto nel momento in cui la spesa andrà oltre i 199 euro, e sarà soggetto all’approvazione della finanziaria.

Comet: il volantino è assurdo

Il quantitativo di sconti effettivamente raccolto nel volantino Comet è incredibilmente elevato, l’utente che vi si avvicina avrà un’ampissima possibilità di scelta, a partire dalla fascia più alta del mercato della telefonia mobile, individuata nei modelli del calibro di Oppo Find X3 Neo, Oppo Find X3 Pro, Samsung Galaxy S21 e similari.

Indipendentemente da tutto ciò, le migliori occasioni si scoprono nel momento in cui la qualità ed i prezzi calano, infatti sarà possibile scontrarsi con soluzioni del calibro di LG K52, Samsung Galaxy A51, Motorola Moto G10, Motorola Moto G5, Motorola E7 Plus o anche Motorola Moto G100, tutti in vendita a prezzi decisamente economici.

Il volantino Comet raccoglie anche altre occasioni ugualmente interessanti, se volete approfittarne dovete aprire le pagine che trovate sul sito ufficiale.