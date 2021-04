La battaglia tra i supermercati dediti agli sconti di elettronica prosegue con l’ultimo volantino Bennet, una soluzione veramente interessante, attivata ovunque sul territorio nazionale, con possibilità di acquisto fino al 2 maggio 2021, senza limitazioni territoriali.

Le scorte, stando a quanto effettivamente comunicato, non dovrebbero rappresentare un problema, ciò sta a significare che l’utente potrà recarsi in negozio anche verso il termine della campagna, e teoricamente trovare disponibilità per i propri acquisti. Il Tasso Zero è disponibile, come sempre, solo nel momento in cui la spesa supererà i 199 euro.

Se invece volete risparmiare su Amazon, allora dovete iscrivervi a questo canale Telegram e ricevere i migliori codici sconto gratis.

Bennet: le occasioni non hanno assolutamente rivali

La fascia maggiormente rappresentata dal volantino Bennet è chiaramente l’intermedia, la perfetta soluzione per ottenere prodotti di buona qualità generale, a prezzi complessivamente accessibili ed accettabili.

Restando entro una spesa di 299 euro, sarà possibile approcciarsi con Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Samsung Galaxy A20s, Samsung Galaxy A71 o anche Motorola G9 Play. Da segnalare, nonostante il mercato dei tablet appaia essere in leggero declino, l’interesse mostrato dal volantino Bennet verso il segmento, ecco che quindi risulterà essere possibile acquistare Apple iPad 10.2″ in versione solo WiFi a 299 euro, come anche il nuovo Lenovo M10+ al prezzo base di 229 euro.

Ogni altra informazione legata al volantino Bennet, come gli sconti applicati sui televisori, o sui piccoli elettrodomestici, è rimandata direttamente alle pagine che potete trovare disponibili nel nostro articolo, racchiuse nelle immagini inserite sottoforma di galleria fotografica (apritele per visualizzarle in alta definizione).