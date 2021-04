Un nuovo volantino Unieuro è stato reso disponibile dall’azienda in tutti i punti vendita e sul sito ufficiale, con validità fissata fino al 25 aprile 2021, salvo esaurimento anticipato delle scorte effettivamente allocate nei vari negozi in Italia.

Gli utenti che decideranno di completare un acquisto potranno effettivamente affidarsi al Tasso Zero, nel caso in cui dovessero spendere più di 199 euro, potranno pagare in 10/20 mensilità, senza doversi minimamente preoccupare degli interessi. In parallelo, avranno anche la possibilità di ricevere gratuitamente la merce al proprio domicilio, nel momento in cui effettueranno un acquisto spendendo più di 49 euro, ovviamente sul sito ufficiale di Unieuro.

Unieuro: queste sono le nuove offerte da non perdere

Gli sconti attivati dall’azienda sono davvero tantissimi e molto vari tra di loro, osservando da vicino la campagna notiamo la presenza di numerose promozioni da non perdere di vista, anche legate alla fascia intermedia della telefonia mobile.

Qui si posizionano ad esempio i 499 euro richiesti per l’acquisto dell’ultimo Oppo Find X3 Lite, come anche i 369 euro per l’Oppo A94 o i 349 euro necessari per l’ultimo Motorola Edge. Volendo risparmiare ancora di più, sarà possibile affidarsi a Realme 7 Pro, spendendo 259 euro, a Realme 7 con 219 euro, Motorola Moto E 6s a 99 euro, Oppo A52 a 149 euro, Motorola Moto G10 a 179 euro o Huawei P Smart 2021 a 169 euro, per finire con l’ottimo Oppo Reno 4Z a 269 euro.

Naturalmente quanto indicato rappresenta solamente un piccolo estratto di ciò che a tutti gli effetti vi attende da Unieuro, se volete approfondire la conoscenza della campagna promozionale, dovete ricorrere alle pagine che trovate qui sotto.