Blizzard Entertainment ha unito le forze con IBM per sviluppare un nuovo sistema basato sui dati per classificare i migliori giocatori di Overwatch al mondo. La nuova tecnica sará utilizzata per analizzare le prestazioni dei concorrente nel campionato di eSport Overwatch League e creare una classifica oggettiva dei giocatori piú abili.

Secondo un post sul blog IBM, le Power Rankings di Overwatch si baseranno su piú di 360 metriche delle prestazioni (danni al secondo, guarigione, precisione, ecc), con circa 1,8 milioni di punti dati raccolti in una determinata partita. Tutti questi dati verranno raccolti, organizzati e poi analizzati per determinare la correlazione tra particolari azioni di gioco e l’eventuale esito della partita.

Overwatch Power Rankings é giá disponibile

IBM ha anche applicato tecniche di apprendimento automatico ad un set di dati esistente per determinare quali statistiche riflettono meglio la qualitá dei giocatori. Sebbene tutte le metriche disponibili contribuiranno alla classifica finale, un pool di circa 30 statistiche avrá un impatto maggiore sul posizionamento.

Per chi non lo sapesse, Overwatch è uno sparatutto in prima persona che mette due squadre l’una contro l’altra in diverse modalitá di gioco, come catturare il punto e proteggere il carico. Le squadre sono composte da sei diversi personaggi, ognuno dei quali ha un equipaggiamento, un set di mosse ed uno stile di gioco unici. Fino ad ora, la natura frenetica e caotica del gioco ha reso la classifica dei giocatori un compito impegnativo.

Secondo Jon Spector, VP di Overwatch Esports presso Blizzard, il nuovo sistema fornisce un valore aggiunto all’analisi che sarebbe altrimenti impossibile. Il Power Rankings dovrebbe anche fungere da risorsa utile per giocatori e allenatore che saranno in grado di utilizzare la classifica per affinare il loro gameplay e le loro tattiche.