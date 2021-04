Le serie originali di Disney hanno già dimostrato di essere su un altro livello. Se The Mandalorian è stato un successo e WandaVision una conferma, The Falcon and the Winter Soldier al momento è il picco, che ovviamente si spera venga superato con le prossime uscite. Ha decretare tutto questo ci pensa il minutaggio.

Il primo episodio della serie originale Marvel Disney + è stato visto per un totale di 495 milioni di minuti nella prima settimana di uscita. Quello di WandaVision aveva raggiunto 434 milioni. Una salto notevole che indica che stanno facendo le cose giuste.

Disney può anche festeggiare facendo un confronto su Netflix. Se anche non ha vinto questa strana classifica, in quando Ginny and Georgia ha raggiunto i 540 milioni di minuti, si può consolare con altro. La prima piattaforma ha circa 100 milioni di abbonati mentre la seconda 200 milioni.

Disney e il successo delle serie originali

In programma per quest’anno c’è l’arrivo di diverse altre serie originali Disney +, sia pensata per l’universo Marvel che per quello Star Wars, oltre che a diversi film. Se l’anno scorso c’era il dubbio che questa piattaforma valeva il costo di un altro abbonamento, nel 2021 stanno dimostrando che sì, e forse anche di più della concorrenza.

C’è da sottolineare che la forza monetaria di Disney è inarrivabile per Netflix anche se ormai si vedono investimenti da centinaia di milioni di dollari dovunque. Per certi versi siamo nell’era d’oro dei contenuti come film e serie TV. Non si parla tanto di picchi di qualità visto che ben poco si può definite un capolavoro, ma a livello medio ci sono ottimi prodotti, ma soprattutto ce ne sono per tutti i gusti.