Le offerte Carrefour riservano non poche sorprese ai tantissimi consumatori pronti a completare un acquisto nei vari punti vendita in Italia, con possibilità di accedere agli ottimi prezzi bassi solo ed esclusivamente nei negozi fisici, non online o altrove.

Le promozioni applicate sugli smartphone, prevedono ad ogni modo la possibilità di ricevere i modelli in versione no brand, con garanzia della durata complessiva di 24 mesi, e sopratutto senza limitazioni in termini di scorte disponibili. Coloro che invece vorranno richiedere una rateizzazione, devono comunque sapere che è presente il Tasso Zero, ma solo nel momento in cui si spenderanno più di 199 euro, e si avrà l’approvazione da parte della finanziaria.

Carrefour: quali sono le occasioni più incredibili

Le occasioni da non perdere assolutamente sul volantino Carrefour, partono dai top di gamma del periodo di casa Apple, quale potrebbe essere ad esempio l’iPhone 12 nella versione da 64GB di memoria interna. Il modello in oggetto può essere acquistato con un esborso finale di 819 euro, un prezzo ancora elevato, ma più che giustificato data la recente commercializzazione sul territorio.

In parallelo risultano essere disponibili numerosi modelli relativamente economici con sistema operativo Android, tra questi si possono trovare Xiaomi Mi 10 Lite 5G, Oppo A15 a 129 euro, passando anche per Samsung Galaxy A32, Motorola Moto G9 Power, Samsung Galaxy A02s o Alcatel 1Se 2020 a 99 euro.

Tutti gli sconti sono visibili nelle pagine che trovate qui sotto.