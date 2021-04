Un volantino davvero nuovo ed invitante, è comparso in questi giorni nei vari negozi di Bennet, portando con sé innumerevoli promozioni da non perdere assolutamente di vista, nel momento in cui comunque si fosse particolarmente interessati all’acquisto di uno smartphone di fascia intermedia.

Il risparmio parte prima di tutto nei vari negozi sparsi per il territorio italiano, è bene ricordare che non sarà possibile acquistare sul sito ufficiale, o da altre parti (almeno agli stessi identici prezzi). I prodotti sono commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, e sopratutto sono distribuiti in versione completamente no brand.

Bennet: la spesa è minima con questi prodotti

L’attenzione del volantino Bennet si è riversata verso la fascia intermedia della telefonia mobile, con particolarità rappresentate da Samsung Galaxy A20s, disponibile all’acquisto a 139 euro, passando anche per Motorola G9 Play da 148 euro, o più semplicemente i vari Xiaomi Redmi Note 9 Pro da 199 euro e Samsung Galaxy A71 a 299 euro.

Ammirabile è la scelta dell’azienda di puntare ancora sui tablet, proponendo al pubblico le i prodotti del calibro di iPad 10.2 (solo WiFi) a 299 euro, come anche il Lenovo M10+ da 229 euro.

Se volete conoscere da vicino la campagna promozionale, ricordando essere disponibili anche prodotti per la casa, o televisori dai prezzi complessivamente inferiori ai 399 euro, non dovete fare altro che aprire le pagine inserite appositamente per voi nell’articolo come galleria fotografica (cliccatele per visualizzarle in alta definizione).