WindTre sarà senza dubbio uno dei protagonisti nel settore della telefonia mobile da qui alle prossime settimane. Il gestore arancione ha deciso di sfidare a viso aperto Iliad e le sue tariffe low cost. La soluzione alternativa al gestore francese per tutti i clienti che desiderano attivare una SIM con il provider arancione si chiama WindTre Star+.

WindTre blocca l’ascesa di Iliad: ecco l’offerta da non perdere con 100 Giga

Questa ricaricabile garantisce a tutti gli abbonati un pacchetto con soglie di consumi e prezzi da record. La WindTre Star+ si presenta come una diretta concorrente alla Flash 100 di casa Iliad. A differenza della promozione di Iliad, gli utenti di WindTre avranno stesse soglie di consumo ma ad un costo relativamente più basso.

Nel particolare, tutti coloro che scelgono questa ricaricabile potranno beneficiare di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS infiniti e 100 Giga per la connessione internet. Il prezzo previsto per il rinnovo mensile sarà di 7,99 euro ogni trenta giorni. Gli abbonati dovranno aggiungere, al momento dell’attivazione, soltanto 10 euro come spesa per il rilascio della SIM.

Particolare attenzione per le condizioni previste da WindTre per l’effettiva attivazione di questa ricaricabile. Potranno accedere all’offerta del gestore solo gli utenti che si impegnano alla portabilità del numero da altro provider

Gli attuali abbonati di TIM, Vodafone e soprattutto Iliad che desiderano attivare la Star+ dovranno inoltre rivolgersi presso uno store ufficiale di WindTre sul suolo nazionale. Allo stato attuale non è possibile effettuare l’attivazione online della suddetta promozione.