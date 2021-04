Dopo l’ultimo aggiornamento per PlayStation 5, gli utenti hanno osservato un altro cambiamento. A quanto pare, ora la console é piú silenziosa ogni volta che viene inserito un disco. In precedenza, la PS5 aveva l’abitudine di sollevare l’unitá disco ad alta velocitá se si disponeva di un disco nell’unità Blu-Ray 4K della console. A differenza della console, l’unitá disco era notevolmente rumorosa durante questi momenti.

Ovviamente, questo problema non riguarda coloro che possiedono la console PS5 Digital Edition poiché non include un’unitá disco. Tuttavia, sembra che l’aggiornamento di aprile per la console abbia ridotto il rumore in questione. La console continuerá a far girare il disco, ma non è cosí come rumoroso come prima.

PlayStation 5: scaricate subito l’ultimo update della console

Non è chiaro se Sony abbia voluto quest’effetto o se sia solo un effetto placebo. Piú utenti hanno effettivamente riferito che il rumore è piú silenzioso. La PS5 è, fortunatamente, molto piú silenziosa di PS4 e PS4 Pro che sono state spesso criticate per essere troppo rumorose quando si avviano giochi graficamente intensi.

Anche se il nuovo aggiornamento per PS5 ha contribuito ad alleviare il carico sull’SSD interno – ora puoi archiviare i giochi PS5 su un disco rigido esterno – Sony non ha ancora sbloccato l’unitá M.2 della console. La societá ha promesso che condividerá piú informazioni a tempo debito. Nel frattempo, coloro che utilizzano un monitor 1440p si chiederanno anche quando Sony aggiungerá il supporto per tale risoluzione.

Attualmente, se colleghi una PS5 a un display 1440p, la risoluzione massima disponibile è 1080p. In confronto, entrambe le nuove console Xbox consentono agli utenti di riprodurre giochi a 1440. C’è ancora del lavoro da fare, ma l’ultimo aggiornamento per PS5 è promettente ed ha anche aggiunto parecchie novitá.