L’operatore virtuale Noitel, attivo su rete Vodafone 4G, ha deciso di prorogare nuovamente la sua offerta con minuti, SMS e 50 Giga a 9.99 euro al mese, denominata Big Jump e adesso attivabile fino al 30 Aprile 2021, salvo cambiamenti nei prossimi giorni.

Per sottoscrivere l’offerta, disponibile direttamente online sul sito ufficiale dell’operatore, i nuovi clienti devono sostenere un prezzo di 10 euro per la nuova SIM, da sommare al costo di attivazione pari a 5 euro. Scopriamo ora cosa propone l’offerta.

Noitel Big Jump a 9.99 euro al mese disponibile fino al 30 aprile 2021

L’offerta denominata Big Jump comprende minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e rete mobile nazionali, 10 SMS verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di traffico dati fino in 4G al prezzo di 9.99 euro al mese. L’offerta è disponibile anche per i già clienti Noitel che possono effettuare il passaggio sostenendo un costo di 5 euro. Inoltre, si specifica che i nuovi clienti possono sia richiedere la portabilità da un altro operatore che attivare un nuovo numero.

Chiamando il numero gratuito 4060 o accedendo direttamente alla propria Area Clienti, è possibile verificare l’attivazione dell’offerta, i successivi rinnovi, la disponibilità dei servizi inclusi e il traffico residuo. Sono incluse inoltre le opzioni denominate LoSai e Call Conference, oltre all’Avviso di Chiamata, il servizio hotspot e l’ascolto della Segreteria Telefonica.

Su tutte le nuove SIM di Noitel viene attivato di default il Piano Base 30, le cui condizioni vengono applicate in caso di superamento dei Giga e degli SMS disponibili mensilmente, salvo opzioni aggiuntive attive sulla propria linea. Con il piano tariffario in questione è possibile inviare SMS verso tutti al costo di 7 centesimi di euro ciascuno, effettuare chiamate verso numeri fissi e mobili nazionali a 23 centesimi di euro al minuto e navigare in internet a 5 centesimi di euro per ogni Megabyte consumato. Per scoprire tutti i dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.