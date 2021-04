La Casa di Carta: le anticipazioni più preziose sulla quinta stagione

La Casa di Carta 5 si sta facendo attendere ormai da un anno. Siamo d’accordo con l’affermazione “l’attesa aumenta il desiderio”, ma arrivati ad Aprile del 2021 siamo stanchi di aspettare ulteriormente. Difatti, dopo mesi di speranze, la serie tv aveva finalmente stabilito la data di approdo ma qualcosa è andato storto per l’ennesima volta. Dunque, quando arriverà la season 5 su Netflix? Per fortuna qualche notizia in merito è già trapelata grazie ad Úrsula Corberó e alla piattaforma ufficiale. Si può ben vedere una nuova immagine di Tokyo, col volto vispo e il mitra puntato al cielo. A seguire: «Ogni foto che arriva dal set de La Casa di Carta 5 è uguale ad un infartino». La stessa protagonista della foto ha scritto ai suoi fan: «La quinta stagione vi farà andare fuori di testa».

La Casa di Carta 5: un’attesa infinita

Stando ad alcune voci La casa di Carta 5 dovrebbe approdare nella seconda parte dell’anno e sarà l’ultima. Questo potrebbe farci pensare ad un possibile spin-off.

Ne La Casa di Carta 5 vedremo l’arrivo di nuovi attori come Miguel Angel Silvestre e Patrick Criado. Non mancheranno poi:

Úrsula Coberó è Tokyo

Álvaro Morte è Il Professore

Pedro Alonso è Berlíno

Miguel Herrán è Rio

Jaime Lorente è Denver

Esther Acebo è Stoccolma

Itziar Ituño è Lisbona

Enrique Arce è Arturo

Darko Peric è Helsinki

Hovik Keuchkerian è Bogotá

Luka Peros è Marsiglia

Belén Cuesta è Manila

Rodrigo de la Serna è Palermo

José Manuel Poga è Gandía

Najwa Nimri è l’Ispettrice Sierra

Fernando Cayo è il Colonnello Tamayo

Quanti saranno gli episodi di La Casa di Carta 5? Esattamente 10. Alex Pina annuncia: “Abbiamo pensato per più di un anno a come far sciogliere la banda, mettere il professore alle corde e portare alcuni personaggi in situazioni irreversibili. Il risultato è la parte 5 de ‘La Casa di Carta’. La battaglia raggiunge i livelli più estremi e selvaggi, ma la stagione è quella più eccitante ed epica di sempre”.