Instagram: tornano i Mi Piace, ma ogni utente potrà renderli visibili o meno!

Il ritorno dei Mi Piace sotto i post degli utenti Instagram è alle porte. La piattaforma ha già avviato i test per far sì che la funzionalità torni ad essere disponibile ma rispetto al passato vi saranno delle differenze in quanto ogni utente avrà adesso la possibilità di scegliere se rendere visibile il numero dei Mi Piace o meno.

Il colosso si propone così di reintegrare una delle funzionalità più apprezzate dagli iscritti, il cui atteggiamento nei confronti della piattaforma sembrava ormai dipendere esclusivamente dal numero di consensi ricevuti dai propri follower. Proprio l’esagerata attenzione riposta dagli utenti ai Mi Piace ottenuti sotto i post condivisi aveva indotto Instagram a rendere l’informazione privata, e quindi visibile esclusivamente all’utente proprietario dell’account pur mantenendo pubblica, ma priva di alcuna indicazione numerica, la lista completa dei Mi Piace.

Le mosse compiute dal colosso si pongono come obiettivo quello di offrire un’esperienza utente quanto più sicura. Spesso le iniziative lanciate dalla piattaforma tentano infatti di regolare anche l’atteggiamento degli utenti nei confronti dei Social e quindi l’impatto che questi ultimi hanno nella vita di tutti i giorni. E’ da considerare in tal ottica, quindi, la notizia che vede l’azienda intenzionata a dar vita a una piattaforma dedicata esclusivamente agli utenti under 13.