Google sta dando a Google Earth una nuova prospettiva di vita con il suo piú grande aggiornamento dopo circa quattro anni. L’app di rilevamento del globo digitale sta acquisendo una modalitá timelapse. Ció consentirá agli utenti di visualizzare i cambiamento del nostro pianeta nel corso di quasi quattro decenni.

La funzione raccoglie 24 milioni di fotografie satellitari segnalate dal 1985 e la traccia su una sfera 4D della Terra. L’aggiornamento precedente utilizzava solo cinque milioni di immagini. Gli utenti possono scegliere luoghi specifici del pianeta per visualizzare o ridurre completamente lo zoom e osservare il cambiamento del mondo.

Google aggiornerá il suo timelapse ogni anno

Poiché anche la funzione timelapse obbedisce ai normali meccanismi di Google Earth, puoi essere la panoramica, lo zoom e la ricerca di luoghi specifici in tutto il mondo. Google Earth è sempre stato un modo divertente per visualizzare il mondo. Il Timelapse mette in prospettiva il cambiamento che il pianeta ha subito. I dati non mostrano nemmeno tutte le cattive notizie. Tuttavia, il timelapse evidenzia anche la bellezza del nostro mondo.

Google osserva che il timelapse è il video piú grande del pianeta. La societá ha caricato circa 800 clip in 4K per coloro che desiderano piú dettagli concentrandosi su regioni specifiche. Questi possono essere scaricati o visualizzati su YouTube. Sono video brevi ma molto interessanti; potrebbero anche rubarti ore mentre li riguardi uno dopo l’altro. Google prevede di aggiornare annualmente i dati del timelapse e promette di aggiungere nuove immagini satellitari nel corso del decennio.