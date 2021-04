DAZN: da venerdì a domenica arrivano tante partite, ecco l'elenco

DAZN sta diventando sempre di più il centro per coloro che amano lo sport in generale. La nota piattaforma che si occupa di pay TV in live streaming sta pian piano prendendo il controllo della situazione nonostante qualche lamentela di troppo da parte del pubblico. Secondo quanto riportato, la prossima stagione sarà totalmente nelle mani di DAZN per quanto riguarda la Serie A TIM.

L’offerta proposta dal colosso è stata infatti molto più soddisfacente rispetto a quella presentata da SKY. Tutto ciò pone dunque DAZN in posizione di vantaggio e di certo ne accresce ancor di più il blasone. Ora ci troviamo all’inizio del weekend e tutti gli utenti abbonati stanno aspettando con trepidazione tutte le partite di calcio. Le stagioni sono entrate in un punto cruciale ed infatti questi giorni saranno i più interessanti. Sono tante le partite che verranno proposte in esclusiva dal licenziatario, il quale offre tutto al solito abbonamento da 9,99 € al mese. Ricordiamo che gli utenti possono disdire in qualsiasi momento senza alcun obbligo per il futuro.

DAZN: tutte queste partite sono compresa nell’abbonamento da 9,99 € al mese