DAZN: tutte le partite nell'elenco esclusivo del fine settimana, tutto a 9,99 euro

Il grande calcio è arrivato in un momento topico della stagione, dove si cominciano a capire quali saranno i piazzamenti delle squadre. Proprio per questo l’attenzione degli utenti alle partite aumenta ulteriormente, con i primi licenziatari del paese che offrono una grande programmazione proprio dal punto di vista calcistico. Tra questi a distinguersi e ancora una volta DAZN, azienda che l’anno prossimo con grandi probabilità avrà il campionato di calcio italiano in esclusiva.

Nel frattempo gli utenti abbonati attualmente si chiedono quali saranno le partite in esclusiva per questo fine settimana. Per tale motivo abbiamo deciso di racchiudere nell’elenco sottostante tutti gli incontri a partire da questo venerdì fino a domenica. Ricordiamo che bastano 9,99 € al mese per avere un abbonamento DAZN completo che potrete disdire in qualsiasi momento vorrete. Ricordiamo infatti che l’azienda non richiede alcun tipo di continuità, con gli utenti che infatti potranno abbonarsi e disdire quando desidereranno.

DAZN: queste sono tutte le partite che potrete vedere in esclusiva questo weekend di calcio