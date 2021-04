Il volantino Bennet porta gli utenti ad avere la possibilità di mettere le mani su prodotti richiestissimi, sebbene comunque nella maggior parte dei casi appartenenti alla fascia media della telefonia mobile. Gli acquisti risultano essere possibili solamente presso i vari punti vendita sul territorio, ma non online sul sito ufficiale dell’azienda stessa.

La campagna promozionale descritta nell’articolo risulta essere valida fino al 2 maggio 2021, le scorte, stando a quanto comunicato, non dovrebbero in nessun modo rappresentare un problema, di conseguenza gli utenti potranno anche (almeno teoricamente) recarsi negli ultimi giorni di validità, e trovare ugualmente gli sconti disponibili. Il Tasso Zero è presente su ogni acquisto effettuato del valore superiore ai 199 euro, previa verifica ed approvazione da parte della finanziaria.

Bennet: quali sono gli sconti da non perdere

Gli sconti assolutamente da non perdere in seno al volantino Bennet, passano prima di tutto, come indicato in precedenza, tra i modelli di fascia media, quindi parliamo di Motorola G9 Play, disponibile a 148 euro, Xiaomi Redmi Note 9 Pro a 199 euro, Samsung Galaxy A20s a 139 euro o Samsung Galaxy A71 a 299 euro.

In un momento storico in cui comunque il mondo dei tablet pare essere leggermente in declino, apprezziamo la possibilità di acquistare alcuni modelli fortemente scontati da Bennet, quali sono Apple iPad 10.2″ solo WiFi a 299 euro o Lenovo M10+ a 229 euro.

Ogni altra promozione disponibile da Bennet, è rimandata direttamente alle pagine che potete trovare nel nostro articolo.