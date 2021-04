Un nuovo evento Samsung Unpacked arriverá il 28 aprile alle 16:00. La societá lo ha annunciato in un post sul blog ufficiale. Nessuno sa cosa sia in arrivo, anche la data menziona il logo “Galaxy” nella descrizione dell’evento, quindi è plausibile che vedremo il nuovo Samsung Galaxy Z Fold 3 o un nuovo tablet Galaxy Tab.

L’evento é stato annunciato a sorpresa con un unico slogan: “La galassia piú potente sta arrivando”. Naturalmente, è presente anche un video teaser che mostra qualcosa di misterioso in arrivo. Lo slogan implica che non vedremo smartphone non di punta come il Samsung Galaxy A82 nonostante le presunte immagini trapelate dello smartphone.

Samsung Unpacked 2021: preparatevi al “Galaxy piú potente” di sempre

Un dispositivo mobile che ci aspettiamo è il Samsung Galaxy Z Fold 3. Voci recenti indicano che lo smartphone potrebbe avere un piccolo display esterno e, sebbene le voci non garantiscono le caratteristiche dei device, non abbiamo sentito parlare di altri dispositivi che si adattano alla descrizione.

Tuttavia, si vociferava che lo smartphone in questione sarebbe arrivato con evento a luglio, il quale sostituiva il rilascio della serie dei prossimi Galaxy Note. Potremo anche vedere il device alimentato dal potente chipset di Qualcomm, lo Snapdragon 888. Le voci non escludono l’arrivo di una nuova linea di laptop, i Galaxy Book. I modello attuali sono stati annunciati nel 2019 e presentano ancora processori Intel di decima generazione.

Un aggiornamento del Galaxy Book che include i nuovi chip Tiger Lake di 11a generazione di Intel potrebbe essere quello che la societá chiama “il prodotto Galaxy piú potente”.