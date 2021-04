Lo sviluppatore di Pokémon Go, Niantic, afferma di essere a conoscenza di un problema che rende alcuni Pokémon invisibili per alcuni giocatori. Skrelp e Clauncher sono stati recentemente aggiunti a Pokemon Go per l’evento Rivals Week del gioco. Alcuni giocatori non sono in grado di vedere le nuove creature su schermo quando provano a catturarle, rendendo le creature impossibili da catturare.

In un tweet, il supporto di Niantic ha affermato che questo ha un impatto negativo sui giocatori che utilizzano una versione precedente del software. Niantic afferma che i giocatori possono aggiornare la loro app alla versione piú recente mentre gli sviluppatore lavorano ad una correzione.

Pokemon Go: scaricate l’ultima versione per correggere l’errore

Di preciso, alcuni allenatori non possono vedere Skrelp e Clauncher in versioni di gioco precedenti alla 0.205. Di conseguenza, i giocatori che utilizzano una versione vecchia del gioco potrebbero non essere in grado di catturare le ultime creature arrivate in-game. Quello che succede è che i modelli di questi Pokémon non vengono caricati e questo li rende invisibili.

Lo sviluppatore ha riconosciuto il problema ed ha consigliato ai giocatori di aggiornare il loro gioco alla versione piú recente. Potete scaricare l’aggiornamento sia su Android che su iOS. Nel frattempo, il popolare gioco di Pokemon per mobile ha avuto un anno record, con il gioco che ha guadagnato oltre $ 1 miliardo nel solo 2020. Nel complesso, il gioco ha guadagnato oltre $ 4 miliardi dal suo lancio nel 2016.

Inoltre, Niantic e Nintendo hanno recentemente annunciato una partnership per sviluppare piú giochi AR basati sui franchise Nintendo, a cominciare da un titolo Pikmin.