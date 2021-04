WindTre è uno dei punti di riferimento principale nel campo della telefonia mobile. Tanti utenti che desiderano attivare una ricaricabile vantaggiosa per soglie di consumo e per costi potranno affidarsi in primavera proprio al gestore arancione. Per l’occasione, anche nel mese di Aprile tutti i nuovi clienti avranno la possibilità di sottoscrivere la promozione Go Unlimited Star+.

WindTre, la tariffa senza limiti a costi da vero saldo

I vantaggi della WindTre Go Unlimited Star+ partono dalle soglie di consumo: gli abbonati avranno a loro disposizione chiamate senza limiti, SMS da inviare a chiunque e Giga senza limiti per navigare in internet con la velocità del 4G.

Anche il costo della WindTre Go Unlimited Star+ rappresenta un grande punto di forza. Per il rinnovo mensile della ricaricabile, tutti i nuovi clienti dovranno pagare soltanto 7,99 euro. Il costo fisso mensile deve essere integrato solo da una piccola quota di attivazione da rilasciare al momento dell’attivazione. Il prezzo, compreso della SIM card, è di 10 euro.

Attenzione particolare alle condizioni di attivazioni per la WindTre Go Unlimited Star+. Come per altre tariffe low cost di WindTre, anche in questa occasione l’attivazione dell’offerta sarà garantita a quegli utenti che effettuano la portabilità del loro numero. Gli abbonati TIM, Vodafone ed Iliad avranno quindi accesso privilegiato a questa promozione.

Allo stato attuale c’è da sottolineare che la tariffa non è disponibile attraverso il sito ufficiale di WindTre. Gli interessati pertanto dovranno recarsi in un punto vendita ufficiale del gestore in Italia. Per la portabilità del numero saranno necessari sino a 3 giorni lavorativi.