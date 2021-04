WhatsApp: invisibili in chat con un'app di terze parti segreta e gratuita

La discrezione, la privacy e soprattutto la sicurezza sono alcuni degli aspetti più importanti che WhatsApp offre ai suoi utenti. Ovviamente anche questi ultimi ricercano con convinzione una sorta di protezione da parte della piattaforma di messaggistica più famosa al mondo che non si esime ovviamente dal riservarla.

Col passare del tempo sono però aumentate le possibilità di scoprire gli affari di qualsiasi persona attraverso la nostra chat. Infatti, oltre alle feature implementate da WhatsApp, ci sono alcune applicazioni esterne che in passato sono riusciti a scovare anche i contenuti delle chat. Ad oggi quello che gli utenti vorrebbero è diventare invisibili improvvisamente, in modo da non risultare online e soprattutto da non aggiornare il proprio ultimo accesso. Secondo quanto riportato esisterebbe un’applicazione di terze parti che potrebbe consentire tutto questo in maniera sia gratuita che legale.

WhatsApp: grazie a questa nuova piattaforma potrete passare inosservati pur leggendo tutti i messaggi in arrivo

Ciò che tante persone stavano aspettando e ricercando da tempo è ora disponibile: grazie alla nuova applicazione Unseen si apre un nuovo scenario.

Questa possibilità vi permetterà di intercettare tutti i messaggi in arrivo su WhatsApp e di leggerli al di fuori. Ovviamente tutto ciò non comporterà alcun cambiamento, tranne per il fatto che sull’applicazione ufficiale risulteranno non letti. Inoltre non avrete opportunità di rispondere, ma beneficerete di alcune opportunità. Sarà infatti possibile non risultare online durante la lettura del messaggio così come sarà reale la possibilità di non aggiornare l’ultimo accesso. In questo modo nessuno saprà che vi siete connessi e quindi nessuno conoscerà i vostri movimenti.