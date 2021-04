Vodafone: tre offerte Special con tanti giga, ecco quanto costano ogni mese

Vodafone resta il miglior gestore in assoluto se si tiene conto dei vari aspetti che caratterizzano un provider telefonico. Chiaramente la qualità rende il gestore anglosassone il migliore in circolazione, soprattutto per quanto riguarda il panorama europeo.

In più frangenti però, soprattutto durante lo scorso anno, Vodafone avrebbe perso qualche utente di troppo, ma l’intenzione è di questi mesi è abbastanza chiara. Il colosso vuole infatti recuperare i suoi ex clienti, proponendo delle offerte davvero interessanti.

Vodafone: arrivano le migliori offerte per gli utenti che sono scappati via

Vodafone Special 100 Digital Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

100 giga di traffico dati in rete 4G

Happy Black incluso senza alcun costo aggiuntivo

Prezzo mensile di 9,99 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Destinata agli utenti provenienti da Tiscali Mobile, CoopVoce, Iliad, Fastweb e gli altri MVNO.

Vodafone Special Unlimited Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

50 giga di traffico dati in rete 4G

Prezzo mensile di 7 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Offerta destinata a chi proviene da Iliad, Fastweb, PosteMobile, Daily Telecom, Optima, 1Mobile e alcuni Operatori Virtuali.

Vodafone Special Unlimited