Il mondo Android è senza dubbio un fantastico ecosistema formato dal software stesso e dalle sue applicazioni, il robottino verde più famoso del mondo infatti, vanta una platea di app a sua disposizione davvero assoluto, le quali consentono ai vari utenti di compiere un range di azioni vastissimo, da quelle più semplici come guardare una serie TV a quelle più complesse come gestire il conto in banca.

Ovviamente le app sono software, scritti da aziende specializzate nel campo ma alle volte, anche da terze parti non ufficiali, proprio quest’ultime però spesso possono rivelarsi dei tentativi di distribuire malware all’interno degli Store e quindi di conseguenza anche sui vari smartphone, con l’obbiettivo ovviamente di rubare i dati in essi contenuti.

Google conscia di tutto ciò, conduce dei controlli costanti nel proprio Store, in modo da eliminare le app fasulle che nascondono un malware, ciò non toglie però che alle volte, alcuni di essi, riescano a finire ugualmente sui device sfuggendo anche per poche ore ai controlli di Google.

La lista di app da eliminare

Se avete una delle app presenti nella lista, eliminatela subito e se potete effettuate un reset del dispositivo, in modo da rimuovere ogni possibile script malevolo.