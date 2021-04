Iliad non smette di sorprendere e chi non ha ancora visto la sua nuova offerta dovrebbe farlo. Qui su Tecnoandroid è nel posto giusto. Ecco tutti i dettagli per questa opera d’arte capace di far guerra a tutti gli altri operatori. Inoltre il 5G è incluso nel prezzo.

Iliad ha fatto centro e regala il 5G

Continua la sua corsa al primato il nuovo operatore francese che da quando è approdato in Italia sta dando del filo da torcere a tutti gli altri. Adesso con questa nuova offerta ha fatto proprio cento ingelosendo tutti i clienti, anche quelli affezionati al loro operatore. Ma di che offerta stiamo parlando?

Si chiama “Giga 100” la nuova proposta di Iliad che prevede un piano dove inclusi ci sono 100 GB di traffico dati. La cosa eccezionale è che nel prezzo è inclusa la navigazione in 5G. Ovviamente dove è disponibile e accessibile da dispositivo. Altrimenti sono garantite la 4G e la 4G+. Niente male vero?

Anche il prezzo è da urlo perché oltre ai 100 GB di internet ci sono anche minuti e SMS illimitati. Non basta? Questo prezzo Iliad lo manterrà per sempre. Quindi chi sottoscrive questa offerta non dovrà più preoccuparsi delle fastidiose rimodulazioni come quelle di TIM e Vodafone che stanno aumentando alcune tariffe.

Tutto questo a soli 9,99 euro al mese, senza sorprese e per sempre.

I minuti sono illimitati anche per le chiamate internazionali

Un aspetto davvero interessante è che i minuti di Iliad non sono solo illimitati verso fissi e mobili in Italia ein Europa. Sono incluse anche le chiamate internazionali per fissi e mobili in USA, Alaska, Canada e Hawaii e verso i fissi anche per altri Paesi consultabili sul sito internet ufficiale. Inoltre inclusi ci sono diversi servizi tra i quali elenchiamo:

mi richiami ;

; hotspot ;

; segreteria telefonica.

Iliad dichiara inoltre che con il suo 5G è possibile raggiungere una velocità in download fino a 855 Mbps. L’offerta è attivabile cliccando su questo link e il costo della SIM è di 9,99 euro una tantum.