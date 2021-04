Nelle ultime ore sta arrivando sui telefoni degli utenti un messaggio, proveniente da un numero sconosciuto generico, che avvisa il cliente dell’imminente arrivo del proprio ordine. Ma è una truffa a cui bisogna fare massima attenzione.

“Il tuo pacco sta arrivando, seguilo qui”, riportando subito dopo il link ad un sito che, a prima vista, sembrerebbe un reindirizzamento per tracciare il percorso dell’ordine. In un momento storico in cui gli acquisti online hanno visto un incremento di oltre il 30% nella sola Italia, registrando un boom mai testimoniato dalle aziende del settore, è plausibile che al momento della ricezione, chi viene contattato da questo SMS stia effettivamente aspettando l’arrivo di un ordine precedente.

Spesso, peraltro, i tracking number o i reindirizzamenti al sito di tracciamento vengono inviati alcuni giorni dopo rispetto al momento dell’ordine. Per questo motivo, il messaggio appare verosimile. In realtà si tratta dell’ennesima truffa.

Acquisti online, attenzione all’SMS-truffa: cosa non fare

Davanti ad un messaggio del genere, l’utente sarebbe tentato di cliccare sul reindirizzamento proposto senza farsi troppe domande. Potrebbe trattarsi effettivamente di una comunicazione relativa ai propri acquisti online. In realtà l’arrivo dell’SMS da un soggetto esterno non meglio identificato dovrebbe già far scattare il campanello d’allarme, valutando la possibilità che si tratti di una truffa.

In aggiunta, la mancanza di riferimenti al sito dal quale si è acquistato, al corriere o al numero d’ordine dovrebbero acuire i sospetti.

Anche se state aspettando un pacco da Amazon, eBay, Zalando o da qualsiasi altro sito di e-commerce, questo SMS non ha assolutamente nulla a che fare con la vostra spedizione.

Meglio non aprire il link: si arriverà ad una pagina da cui gli hacker sono in grado di prelevare vostri dati sensibili, o in cui vi invitano a inserirli per sapere dove si trova il vostro falso ordine.

La cosa migliore sarebbe cestinare immediatamente il messaggio, senza fare tap sul link: in questo modo le vostre informazioni saranno al sicuro.