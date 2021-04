La casa automobilistica Citroen ha da poco svelato la sua nuova vettura di rilievo, ovvero la Citroen C5 X. Per vederla arrivare effettivamente su strada, però, dovremo attendere la fine di quest’anno. Vediamo brevemente le prime informazioni tecniche ed estetiche che sono state rivelate.

Ufficiale la nuova ammiraglia di Citroen, la Citroen C5 X

La nuova ammiraglia risulta essere elegante come una berlina ma pratica come un modello station wagon. Troviamo infatti un design molto curato ma dalle dimensioni importanti. Più nel dettaglio, il bagagliaio ha una capacità notevole di 545 litri e abbiamo 4.805 mm di lunghezza, 1.865 mm di larghezza e 1.485 mm di altezza. A questo va ad aggiungersi un passo 2.785 mm. La parte frontale offre poi i fari full LED che riprendono la firma luminosa introdotta già precedentemente sulla Citroen C4.

Sono poi presenti i cerchi in lega da 19 pollici che permettono di avere una posizione di guida più alta e questo si riflette anche all’interno. Qui troviamo infatti spazio e comfort grazie anche alla presenza di sedili Advanced Comfort dotati anche di funzionalità particolari, come il riscaldamento e il massaggio. Oltre al comfort, all’interno della nuova vettura di Citroen non manca poi la tecnologia.

Nello specifico, un display touch da 12 pollici con il quale è possibile sfruttare l’infotainment Citroen Drive Plus ed è presente il supporto ad Apple CarPlay e ad Android Auto. Sono presenti inoltre l’Head-up Display che proietta sul parabrezza le varie informazioni di guida su un’area di 21 pollici, e diversi sistemi di assistenza alla guida, tra i quali l’Highway Driver Assist. La casa automobilistica ha però rivelato pochi dettagli riguardanti le performance. Quello che sappiamo è che la Citroen C5 X verrà distribuita in più versioni, con motori a benzina, diesel e anche in versione Plug-in . Quest’ultima, in particolare, avrà una potenza pari a 225 CV.