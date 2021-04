Whatsapp: di sicuro non eravate a conoscenza di queste curiosità

Molto spesso ci capita di voler salvare alcuni messaggi importanti, e così scegliamo di effettuare uno screenshot per tenere da parte l’SMS. In realtà però è possibile servirsi della funzione che li contrassegna come «importanti». Basta toccare e tenere premuto il messaggio che si desidera contrassegnare, per poi cliccare su «importante».

Come cambiare lo stile delle notifiche su WhatsApp