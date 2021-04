Vaccini: arrivano su Whatsapp gli stickers ispirati al Covid-19 e firmati Oms

In tutta questa gran confusione, c’è chi pensa a cose “futili”, ma che futili non sono. L’Oms ha deciso di inserire tra gli stickers di Whatsapp anche quelli riguardanti i vaccini contro il Covid-19 in modo tale da alleggerire in qualche modo la situazione. E così il colosso di messaggistica istantanea ha lanciato «Vaccines for All», un pacchetto di sticker dedicato appunto ai vaccini e realizzato in collaborazione con l’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Vaccini: uno spiraglio di luce grazie a Whatsapp

I simboli che compongono questa speciale categoria sono in totale 24 e grazie ai loro colori delicati ed estivi trasmettono allegria e speranza. Tra questi troviamo uno smile in festa, un medico sorridente, persone che raggiungono insieme un traguardo, altre che si abbracciano, o ancora, persone che tornano a ballare in compagnia. A questo piccolo spiraglio di luce, di cui abbiamo tanto bisogno, non possono di certo mancare arcobaleni, cuori, mappamondi animati per simboleggiare una ripresa del turismo. Come tutti gli stickers non è difficile utilizzarli: basta aprire una conversazione, fare click sul tasto delle emoji, passare poi sui simbolo e infine scaricarli.

Whatsapp ha annunciato: «Questi sticker sono stati ideati con lo scopo di aiutare i nostri utenti a comunicare in modo creativo e divertente e ad esprimere gioia, sollievo e speranza riguardo le possibilità offerte dai vaccini anti COVID-19, con la privacy di sempre. Può inoltre diventare un’ulteriore occasione per mostrare riconoscenza agli operatori sanitari, che hanno lavorato incessantemente per salvare vite in questo lungo e difficile periodo».