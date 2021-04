Chi non si è innamorato di Macarena e delle sue rocambolesche vicissitudini quando, per colpa di un uomo, si è trovata accusata di crimini mai commessi? Dopo essere entrata in carcere i fan di questa serie TV non hanno potuto fare a meno di guardare un episodio dopo l’altro scoprendo cosa sarebbe successo. Ora però dopo la quarta stagione in molti si stanno chiedendo se sono in arrivo i nuovi episodi di Vis a Vis 5. Ci sarà una quinta stagione o tutto finirà così? Ecco i dettagli.

Vis a Vis 5: tutti direbbero sì, ma ci sarà davvero una quinta stagione?

Tutti vorrebbero che ci fosse un seguito a questo titolo. Dopo la quarta stagione molti attendono i nuovi episodi per Vis a Vis 5. Purtroppo però non sarà così, nessun sequel è previsto per questa serie TV che ha saputo sapientemente unire generi differenti quali thriller, drammatico e commedia.

Proprio Iván Escobar, uno degli ideatori, in un’intervista a Vertel! ha dichiarato che Vis a Vis 5 non era e non sarà in programma. Con la quarta stagione si è chiuso un lavoro “in modo circolare” ha detto. Ma allora perché realizzare uno spin-off che ormai tutti conoscono e che potrebbe far pensare ad un seguito?

Ci sarà una speranza per il sequel de L’Oasi?

Va bene, Vis a Vis 5 non si farà, ma almeno c’è una speranza in merito al sequel dello spin-off de L’Oasi? Anche perché altrimenti che senso avrebbe aver creato questo stacco dalla trama?

È sempre Escobar a rispondere in modo indiretto, ma altrettanto chiaro. Realizzare El Osai, il titolo originale, è stato come “come quelle coppie che decidono di avere un figlio prima di divorziare“. Pare quindi che la separazione sia ormai effettiva e non ci sia l’intenzione nemmeno di realizzare un seguito a questo titolo. Anche il cast conferma quanto indicato da Escobar: “così è la vita” sarebbe l’espressione di convincimento mista a rassegnazione.

Insomma non resta altro che prendere atto di quanto deciso dai produttori rinunciando a Vis a Vis 5 e a un sequel di El Oasi. Comunque, per chi ama le serie TV, ecco quattro titoli Netflix da guardare assolutamente.