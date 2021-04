Gli sconti online disponibili su Unieuro sono al solito molto interessanti, in termini proprio di varietà di prezzi e di possibilità di acquisto da parte dei vari consumatori italiani. Tutti i prodotti indicati, sono da considerarsi ordinabili in via esclusiva sul sito ufficiale dell’azienda, e non nei negozi fisici.

Nell’attesa di conoscere il nuovo volantino che l’azienda ha deciso di attivare per tutti, in quanto il precedente è scaduto giusto ieri, approfondiamo la conoscenza dell’e-commerce aziendale, cercando di capire quali siano le migliori occasioni da non lasciarsi sfuggire, per risparmiare il più possibile sui vari acquisti legati alla tecnologia generale.

Unieuro: quanti sconti speciali per tutti gli utenti

I prodotti in promozione sono davvero tantissimi, tra i migliori troviamo comunque Samsung Galaxy A51, in vendita a 279 euro, Galaxy A21s a 199 euro, Oppo A72 a 169 euro, Xiaomi Redmi 9A a 99 euro, Xiaomi Mi Note 10 Lite a 299 euro, Oppo A52 a 149 euro, Xiaomi Mi 10T Lite a 329 euro, Asus ZenFone 7 Pro a 599 euro, Oppo Reno 4Z a 279 euro, Motorola Moto E7 Plus a 139 euro, Motorola Edge a 349 euro, Moto G 5G a 199 euro, Xiaomi Mi Note 10 Lite a 419 euro, Oppo Find X2 Lite a 289 euro o similari.

Nel caso in cui si volessero acquistare i top di gamma, ricordiamo essere presenti i migliori dispositivi appena lanciati sul mercato, come Galaxy S21, Oppo Find X3 Pro o Xiaomi Mi 11, ma a prezzi molto vicini ai listini del periodo.