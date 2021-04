Il CENELEC è un ente tedesco che ha il compito di regolare i valori della radiazioni elettromagnetiche generate dagli smartphone e altri oggetti. Infatti, a quanto pare, il limite massimo di questi è fissato sui 2.0 W/kg, misurato su 10 grammi di tessuto.

Molte persone si fanno questa domanda: ma come vengono effettuate le misurazioni? La risposta è questa: viene messo vicino all’orecchio del manichino del test un dispositivo mobile, e dopo vengono portati i suoi valori al massimo. Dopo che è stato fatto tutto ciò, viene stilata una classifica su queste misurazioni.

È chiaro che è di fondamentale importanza chiarire che le misurazioni fatte sono concernenti le onde radio, ossia onde elettromagnetiche rigorosamente non ionizzanti. Le suddette, in confronto a quelle a raggi X o UV, non presentano rischio di modifica del DNA, e non sono responsabili di tumori. Altri rischi non sembrano esserci per ora, ma è sempre giusto fare attenzione.

Radiazioni smartphone: i cellulari maggiormente a rischio

Tra gli smartphone più radioattivi abbiamo 15 modelli che sono sotto l’occhio del ciclone. I suddetti non superano le soglie permesse dal nostro continente, ma è comunque importante sapere di che esemplari stiamo parlando. Ecco la lista: