Per giocare in modo più che soddisfacente al nuovo Resident Evil Village per PC servono alcuni requisiti minimi da rispettare. Il top di ottiene avendo quanto meno quelli che sono i requisiti hardware consigliati dallo sviluppatore Capcom che, per l’occasione, ha divulgato le seguenti liste indirizzate all’attenzione dei giocatori. Scopriamo cosa serve per vivere appieno l’esperienza gaming con l’inedito survival horror.

Resident Evil Village ha bisogno di questi requisiti per essere giocato

Anni di inattività nel comparto gaming sono serviti a Capcom per dare vita ad un nuovo capitolo della saga horror migliore di sempre. Village è il nome del nuovo emisfero di gioco della serie Resident Evil giocabile su Personal Computer così come su altre console come PlayStation, XBox e Google Stadia.

Iniziamo col dire che per sfruttare in toto le specifiche del Ray Tracing occorre quanto meno una NVIDIA GeForce RTX 2070 o una AMD Radeon RX 6700 XT. A parte questo, a meno di eventuali modifiche ai requisiti, queste sono le componenti essenziali per riuscire ad ambire ad un gaming stabile e senza intoppi: