Con la Flash 100, il successo di Iliad è assicurato anche nel mese di Aprile. Tanti utenti, proprio in questi ultimi giorni, hanno deciso di attivare la promozione che prevede chiamate senza limiti, SMS verso tutti e 100 Giga per la connessione internet al costo di 9,99 euro.

I clienti che attivano la Flash 100, così come gli altri abbonati di Iliad che hanno scelto o o attiveranno altre ricaricabili dell’operatore, avranno ora una sorpresa. Da inizio anno, infatti, il provider francese ha rimodulato in positivo le soglie roaming per la connessione di rete dai paesi UE.

Iliad aumenta le soglie per il roaming: novità per tutte le offerte

Di base, tutti gli abbonati di Iliad avranno a loro disposizione un quantitativo maggiore di dati per navigare in internet dall’estero. Il gruppo commerciale dell’operatore francese ha pensato al criterio della proporzionalità per rimodulare le soglie roaming.

Gli abbonati che hanno scelto o attiveranno le due principali offerte di Iliad, la Flash 100 e la vecchia Giga 70, potranno beneficiare di 6 Giga per la navigazione internet nei paesi UE senza costi aggiuntivi sui prezzi di listino.

Le novità per il roaming di Iliad, come sottolineato, non sono valide solo per la nuova promozione del gestore francese. Tutti coloro che hanno come loro tariffa di riferimento la Giga 50 potranno ora beneficiare di 5 Giga per navigare a costo zero da tutti i paesi dell’Unione Europea. Sorprese anche per la Giga 40. A differenza dei mesi scorsi, infatti, tutti gli abbonati che hanno la ricaricabile da 6,99 euro potranno utilizzare 4 Giga per il roaming.