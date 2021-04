Il volantino attivato da Carrefour nell’ultimo periodo, nasconde piacevoli sorprese per tutti i consumatori che vorranno acquistare uno smartphone di ultima generazione, in alcuni casi addirittura di fascia alta, riuscendo nel contempo a risparmiare più del previsto.

La campagna, come sempre accade in casa Carrefour, risulta essere disponibile in via esclusiva nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale, in tal modo gli utenti vi potranno accedere solamente recandosi presso gli stessi, e senza sfruttare l’e-commerce aziendale. Tutti i prodotti vengono commercializzati con garanzia della durata di 24 mesi, da esercitare nelle stesse location in cui è stato completato l’acquisto, oltre ad essere distribuiti in versione completamente sbrandizzata.

Carrefour: quali sono gli sconti migliori del periodo

Il prodotto su cui Carrefour ha voluto maggiormente focalizzare la propria attenzione, è un modello da pochissimo lanciato sul mercato, ed in grado di attirare il più possibile l’interesse della maggior parte dei consumatori. Stiamo parlando dell’Apple iPhone 12, un terminale dall’altissimo potenziale, disponibile a 819 euro, nella variante da 64GB di memoria interna.

Le alternative racchiuse nel volantino riducono chiaramente le aspettative e le potenzialità, fermandosi su uno Xiaomi Mi 10 Lite, da 259 euro, come anche i più economici Motorola G9 Power, Oppo A15 o anche Samsung Galaxy A32.

Questi sono chiaramente dei piccoli esempi di ciò che a tutti gli effetti vi aspetta da Carrefour, se volete approfondire la conoscenza dell’ottima campagna promozionale che l’azienda ha deciso di lanciare nel periodo corrente, dovete ricorrere alle pagine sottostanti.