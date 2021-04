La casa automobilistica Toyota ha da poco annunciato sul mercato un nuovo veicolo commerciale elettrico. Si tratta del furgone Toyota Proace Electric equipaggiato con un motore elettrico da 136 CV disponibile in più versioni, di cui una denominata Verso adibita al trasporto di passeggeri.

Ufficiale Toyota Proace Elettrico, il nuovo furgone elettrico di Toyota

Toyota ha quindi svelato ufficialmente il suo nuovo furgone a zero emissioni, portando sul mercato la sua proposta di veicolo commerciale leggero elettrico. Come già accennato, sotto al cofano è presente un motore elettrico con una potenza di 136 CV con 260 Nm di coppia che permette al veicolo di raggiungere una velocità massima di 130 km/h.

Toyota Proace Electric è disponibile in due allestimenti, cioè Active e Comfort, mentre per la variante Verso adibita al trasporto di passeggeri sono previsti gli allestimenti Lounge, Executive e Luxury e tre modelli con diverse lunghezze.

Abbiamo inoltre le versioni Compact, Medium e Long equipaggiate con uno spazio di carico rispettivamente da 4,6 m3, 5,3 m3 e 6,1 m3. Dal punto di vista dell’autonomia, invece, il nuovo furgone a zero emissioni targato Toyota può camminare su strada per 230 km nella versione con batteria da 50 kwh, mentre la versione da 75 kwh garantisce 330 km, sempre secondo il ciclo WLPT. Grazie all’accumulatore presente, è possibile ricaricare l’80% della batteria da 50 kwh in 30 minuti, mentre saranno necessari 45 minuti per ricaricare quella da 75 kwh.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Toyota Proace Electric sarà distribuito per il mercato italiano ad un prezzo iniziale di 42.979 euro, mentre il prezzo della variante Van sarà pari a 48.700 euro.