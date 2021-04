MediaWorld rende assolutamente felici gli utenti che al giorno d’oggi sono alla ricerca della perfetta occasione per risparmiare, fino al 14 aprile sono disponibili tantissimi sconti con prezzi sempre più bassi e convenienti.

Il suo nome è Nuova Energia alla tua casa, è una campagna promozionale effettivamente disponibile ovunque in Italia e sul sito ufficiale, con possibilità di ricevere la merce presso il proprio domicilio, a patto che si sia disposti a pagare le spese di spedizione per la consegna (da aggiungere a quanto mostrato a schermo).

Alla base del volantino di MediaWorld troviamo chiaramente i dispositivi per la casa, quindi televisori, elettrodomestici e accessori per l’informatica, ma sono disponibili sconti importanti anche applicati sugli smartphone di ultima generazione.

MediaWorld: una campagna piena zeppa di sconti

Osservando da vicino il segmento della telefonia mobile, notiamo essere in offerta il Samsung Galaxy S21, nella variante con 256GB di memoria interna, legato ad una soluzione da non perdere di vista. Gli utenti potranno di base accedervi a 899 euro, ma nel momento in cui si recheranno in cassa da MediaWorld riceveranno uno sconto ulteriore del valore di 150 euro, spendendo solamente 749 euro per il suo acquisto definitivo.

Con 50 euro in meno, inoltre, si potrà pensare di acquistare il Samsung Galaxy S20+, uno smartphone non propriamente recentissimo, data la presenza sul mercato dal 2020, ma ancora più che interessante da un punto di vista prestazionale.

