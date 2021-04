Le sorprese di Iliad sono ancora tutte in divenire. Il provider francese si prepara a celebrare il suo terzo anno di attività nel nostro paese, offrendo ai clienti una serie di grandi novità. Dopo la partenza della sperimentazione per il 5G, il prossimo grande servizio che Iliad metterà a disposizione del suo pubblico è la telefonia fissa.

Iliad, la sorpresa entro l’estate: ecco le tariffe di telefonia fissa

E’ oramai quasi tutto pronto per l’arrivo ufficiale di prime tariffe Iliad che contemplano la Fibra Ottica. Proprio come per le offerte inerenti la telefonia mobile, il gestore francese presenterà delle promozioni che presentano consumi estremamente vantaggiosi uniti a costi da vero saldo.

Nel corso di questi mesi, Iliad ha concluso le operazioni preliminari per una futura disponibilità della Fibra ottica nel nostro paese. In primo luogo, il gestore francese si è assicurata la partnership Open Fiber. La compagnia collaborerà con la società di Enel e CDP che distribuisce le reti Fibra ottica già per altri operatori, tra cui WindTre e Fastweb.

A partire dalla scorsa estate, inoltre, Iliad ha anche l’autorizzazione del Ministero per lo Sviluppo Economico per una piena operabilità nel settore della telefonia domestica. Questo passaggio si rivela fondamentale per l’effettiva disponibilità delle offerte.

Le tempistiche per la presentazione delle prime tariffe Fibra ottica di Iliad non sono quindi molto lunghe. In base alle attuali indiscrezioni, considerati anche i passi burocratici effettuati dalla compagnia francese, è plausibile attendersi già in estate le prime tariffe low cost per la telefonia fissa.