Le nuove offerte rese disponibili da Carrefour, pongono sul piatto all’utente la possibilità di godere di alcune delle migliori occasioni del momento, a patto che comunque si sia disposti a recarsi direttamente nei singoli punti vendita per completare gli acquisti.

Il volantino che andremo a descrivere nel nostro articolo, è disponibile in negozio, ma non sull’e-commerce dell’azienda. I prodotti sono commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, da esercitare sempre e soltanto nella medesima location di acquisto, affiancata dalla possibilità di optare per la rateizzazione senza interessi (definita Tasso Zero), richiedibile al superamento dei 199 euro di spesa.

Carrefour: quanti sconti per gli utenti

L’attenzione è sicuramente catturata da uno degli smartphone più richiesti e desiderati degli ultimi mesi, l’Apple iPhone 12 è infatti in promozione da carrefour, con circa 60 euro di sconto rispetto al prezzo originario di listino. Al giorno d’oggi, infatti, gli utenti potranno spendere circa 819 euro per acquistarlo in versione no brand e con 64GB di memoria integrata.

In alternativa è comunque possibile virare verso il mondo Android, rappresentato quasi interamente da prodotti relativamente economici, del calibro di Xiaomi Mi 10 Lite, Oppo A15, Motorola G9 Power o anche Samsung Galaxy A32, i cui prezzi non andranno mai oltre i 259 euro.

La campagna promozionale è comunque ricchissima anche di altre occasioni da non lasciarsi sfuggire, legate ad esempio ai televisori di ultima generazione. Per questo motivo non dovete assolutamente mancare l’apertura delle pagine che abbiamo inserito per voi nell’articolo.