Vodafone si impegna agli occhi degli utenti come uno dei provider più convenienti per la stagione primaverile. Il gestore inglese desidera spingere sempre più pubblico verso la sua base, anche grazie ad una serie di tariffe propedeutiche alla portabilità del numero da altro operatore.

Vodafone e la sorpresa di primavera con la tariffa da 100 Giga

Tutti coloro che desiderano attivare una nuova SIM con Vodafone potranno beneficiare dei vantaggi della nuova tariffa Special 100 Giga. I clienti che scelgono questa promozione avranno un ticket che prevede chiamate senza limiti verso tutti, SMS illimitati e 100 Giga per la connessione internet sotto rete 4G. Il prezzo previsto per il rinnovo è di 9,99 euro al mese.

In aggiunta al costo mensile per il rinnovo, gli utenti di Vodafone che attiveranno la Special 100 Giga dovranno aggiungere una quota una tantum di 10 euro per l’effettivo rilascio della SIM. E’ possibile richiedere l’attivazione della Special 100 Giga solo ed esclusivamente in uno degli store ufficiale del provider sul territorio nazionale.

Con la Special 100 Giga, Vodafone vuole proporre una valida alternativa a tutte le promozioni low cost di Iliad. Solo gli attuali clienti di Iliad che si impegnano alla portabilità del numero potranno effettuare l’attivazione di Special 100 Giga anche online sul sito internet ufficiale di Vodafone.

In aggiunta alla Special 100 Giga, in primavera tutti coloro che sono interessati a Vodafone potranno anche scegliere la tariffa Special 50 Giga. In questo caso il pacchetto prevede chiamate senza limiti, SMS verso tutti e 50 Giga per la navigazione internet ad un costo di rinnovo mensile pari a 7,99 euro.