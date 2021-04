Gli sconti disponibili da Trony sono sicuramente tra i più interessanti del periodo corrente, e permettono ai vari utenti di risparmiare moltissimo sull’acquisto della tecnologia generale, senza comunque richiedere un esborso particolarmente elevato per l’acquisto degli smartphone di ultima generazione.

Il volantino, purtroppo, non risulta essere disponibile in ogni punto vendita in Italia, ma solamente presso i negozi dislocati precisamente nelle regioni di Piemonte, Lombardia e Toscana, con l’aggiunta del paese di affi. Allo stesso modo, è importante ricordare che non è possibile accedere agli sconti collegandosi al sito ufficiale, sarà obbligatorio recarsi direttamente in negozio.

Con le nuove offerte di Amazon il risparmio è alla portata di tutti, se volete godere degli sconti più incredibili, collegatevi subito qui.

Trony: le offerte del volantino sono senza precedenti

Il volantino Trony convince perché in grado di scontare alcuni dei migliori smartphone della fascia intermedia, a prezzi sempre più bassi ed economici. Tra questi si possono scovare soluzioni del calibro di Motorola E6s, Samsung Galaxy A32, Xiaomi Mi 10T Lite, Samsung Galaxy A71, Vivo Y70, Vivo Y11s o anche Motorola G10.

Se interessati, in caso contrario, ai top di gamma del periodo, sarà possibile mettere le mani su soluzioni dai prezzi decisamente più elevati, come Oppo Find X3 Pro, ma anche Samsung Galaxy S21 o Xiaomi Mi 11. Tutti gli sconti racchiusi all’interno del volantino trony possono essere scoperti nel dettaglio nelle pagine che abbiamo inserito per voi nel nostro articolo, in questo modo avrete la certezza di poter accedere ad ogni singolo prodotto in promozione.