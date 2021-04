Unieuro ha recentemente lanciato una campagna promozionale assolutamente interessante, ricchissima di occasioni e di sconti assurdi, con prezzi sempre più bassi e convenienti per ogni utente che decide di recarsi in negozio o di avvicinarsi ai punti vendita.

Valida per tutti fino all’11 aprile 2021, gli acquisti potranno essere completati effettivamente anche online sul sito ufficiale, con possibilità di ricevere la merce a domicilio su ogni ordine del valore superiore ai 49 euro. I prodotti sono comunque commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, da esercitare sempre e soltanto nella medesima location di acquisto.

Unieuro: quali sono le occasioni migliori

Osservando da vicino la campagna promozionale notiamo a tutti gli effetti una selva di sconti più o meno interessanti, applicati alla maggior parte delle categorie merceologiche, con piena rappresentazione delle fasce di prezzo.

Le occasioni più interessanti sono al solito riservate ai prodotti che rientrano nei 400 euro di spesa, qui infatti possiamo trovare Realme 8 Pro, disponibile a 299 euro, Huawei P30 Lite New Edition a 249 euro, Motorola E7 Plus in vendita a 139 euro, passando anche per il più recente Xiaomi Mi 11 Lite, acquistabile a 349 euro, oppure anche un Oppo Reno 4 da soli 399 euro.

Se voleste invece un buon rapporto qualità/prezzo, ma per un prodotto di fascia più alta, ricordiamo essere disponibile l’ottimo Samsung Galaxy S20 FE, lanciato sul mercato nel corso del 2020 con le medesime caratteristiche del Galaxy S20 ma con processore Qualcomm Snapdragon, oggi acquistabile a 519 euro.