Non ci sono novità positive in prospettiva per migliaia di clienti TIM. A breve infatti il gestore italiano ufficializzerà una nuova rimodulazione di prezzi che impatterà sui costi di molti utenti con piani attivi per la telefonia mobile. Ancora una volta la rimodulazione di TIM colpisce le promozioni cosiddette winback.

TIM, costi in aumento di 2 euro ma 20 Giga in più per questi clienti

Nel particolare, gli aumenti di prezzo in casa TIM riguardano le tariffe Supreme, Five IperGo, e Iron. Molti utenti che in passato hanno attivato questa tariffe saranno ora chiamati ad una spesa extra di 2 euro ogni trenta giorni per il rinnovo della medesima promozione.

In base alle disposizioni di TIM, la rimodulazione dei costi sarà operativa a partire dal prossimo 9 Maggio. Come da prassi, sino al giorno antecedente la modifica dei listini gli utenti interessati dalla rimodulazione potranno effettuare la disdetta gratuita dei loro piani tariffari.

A differenza delle precedenti occasioni, gli utenti che saranno chiamati a pagare un costo extra di 2 euro al mese potranno beneficiare di un vantaggio. TIM, infatti, ha deciso di aggiungere 20 Giga extra per la navigazione internet sulle soglie di consumo delle tariffe che prevedono ora un costo superiore per il rinnovo.

Ricordiamo che le modifiche ai listini di TIM non sono valide per tutti gli abbonati con le tariffe ora citate. La rimodulazione, ad esempio, non intacca quella fascia di pubblico che ha attivato una ricaricabile negli ultimi sei mesi. Come per altri operatori, anche TIM assicura la garanzia di costi bloccati nel primo semestre di abbonamento.