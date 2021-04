La settima stagione di The 100 è stata resa disponibile lo scorso ottobre e adesso i fan si chiedono se e quando arriverà la stagione otto. Lo show nasce nel 2014 dalla mente di Jason Rothenberg e, come già detto, ha visto l’uscita della settima stagione lo scorso ottobre.

La serie TV racconta di un pianeta Terra distrutto da una guerra atomica e di come il genere umano si sia trasferito sull’Arca; l’Arca altro non è che una stazione spaziale creata appositamente. In questa stazione spaziale il genere umano è governato con il pugno di ferro per cerare di mantenere un ordine e un equilibrio piuttosto precari. 97 anni dopo la distruzione del pianeta 100 ragazzi vengono spediti sul pianeta per scoprire se sia di nuovo abitabile.

The 100: ci sarà un’ottava stagione?

Come detto la settima stagione di The 100 è stata resa disponibile lo scorso ottobre e, purtroppo per i fan, sarà l’ultima. Lo show infatti ha chiuso ufficialmente i battenti ed è stato già annunciato che non ci sarà un’ottava stagione. A confermarlo lo stesso creatore della serie Jason Rothenberg; ecco le sue parole:

“L’uscita della quinta stagione è stato più o meno il periodo in cui abbiamo presentato un progetto alla rete per farci scrivere un finale, cos’ da terminare lo spettacolo alla fine della settima stagione. A quel punto, abbiamo iniziato davvero a formulare il nostro finale“. Tuttavia c’è ancora un motivo per cui sorridere, infatti sembra che sia già in programma la lavorazione di un prequel che possa raccontare la distruzione del pianeta Terra a casa della guerra nucleare.